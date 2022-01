20:32 20 uur 32. Cristiano Ronaldo krijgt speciale trofee voor zijn 115 goals voor Portugal. Cristiano Ronaldo krijgt speciale trofee voor zijn 115 goals voor Portugal

20:16 20 uur 16. Lewandowski wint voor het 2e jaar op een rij. Wat bij de Gouden Bal niet lukte, is vandaag wel gelukt: Robert Lewandowski is boven Lionel Messi verkozen als beste speler van 2021. De Poolse doelpuntenmachine volgt zichzelf op de erelijst op. . Lewandowski wint voor het 2e jaar op een rij Wat bij de Gouden Bal niet lukte, is vandaag wel gelukt: Robert Lewandowski is boven Lionel Messi verkozen als beste speler van 2021. De Poolse doelpuntenmachine volgt zichzelf op de erelijst op.

20:05 20 uur 05. Putellas is beste speelster ter wereld. Na de Gouden Bal ontvangt Alexia Putellas ook de FIFA Award voor beste speelster van het jaar. De Spaanse is de exponente van het sterrenensemble van FC Barcelona. Putellas leidde de Catalanen vorig seizoen naar de Spaanse titel, de Spaanse beker en de Champions-League-trofee. . Putellas is beste speelster ter wereld Na de Gouden Bal ontvangt Alexia Putellas ook de FIFA Award voor beste speelster van het jaar. De Spaanse is de exponente van het sterrenensemble van FC Barcelona.



Putellas leidde de Catalanen vorig seizoen naar de Spaanse titel, de Spaanse beker en de Champions-League-trofee.

20:02 20 uur 02. De Bruyne in FIFA-elftal van het jaar. Doelman : Donnaruma Verdedigers : Alaba-Dias-Bonucci Middenvelders : Jorginho-Kanté-De Bruyne Aanvallers : Ronaldo-Haaland-Lewandowski-Messi . De Bruyne in FIFA-elftal van het jaar Doelman: Donnaruma



Verdedigers: Alaba-Dias-Bonucci



Middenvelders: Jorginho-Kanté-De Bruyne



Aanvallers: Ronaldo-Haaland-Lewandowski-Messi

19:54 19 uur 54. FIFA-elftal van het jaar bij de vrouwen. Doelvrouw : Endler Verdedigers : Bronze-Renard-Bright-Eriksson Middenvelders : Banini-Lloyd-Bonansea Aanvallers : Miedema-Marta-Morgan . FIFA-elftal van het jaar bij de vrouwen Doelvrouw: Endler



Verdedigers: Bronze-Renard-Bright-Eriksson



Middenvelders: Banini-Lloyd-Bonansea



Aanvallers: Miedema-Marta-Morgan

19:49 19 uur 49. Deense en Finse fans vallen ook in de prijzen. De EK-match waarin Christian Eriksen in elkaar zakte door een hartfalen, heeft vorig jaar indruk gemaakt. Na de medische staf krijgen nu ook de Deense en Finse fans een trofee: die van beste fans. Toen Eriksen onderzocht werd in het ziekenhuis, zongen de Deense en Finse fans elkaar samen moed in. Sport verbroedert. . Deense en Finse fans vallen ook in de prijzen De EK-match waarin Christian Eriksen in elkaar zakte door een hartfalen, heeft vorig jaar indruk gemaakt. Na de medische staf krijgen nu ook de Deense en Finse fans een trofee: die van beste fans.

Toen Eriksen onderzocht werd in het ziekenhuis, zongen de Deense en Finse fans elkaar samen moed in. Sport verbroedert.

19:43 19 uur 43. Tuchel is beste coach. Ook bij de mannen levert Chelsea de beste coach af: Thomas Tuchel. De Duitse trainer van Romelu Lukaku sleepte vorig seizoen met Chelsea de Beker met de Grote Oren in de wacht. Tuchel kreeg meer stemmen dan EK-kampioen Mancini en City-coach Guardiola. Op de erelijst volgt hij Jürgen Klopp op. . Tuchel is beste coach Ook bij de mannen levert Chelsea de beste coach af: Thomas Tuchel. De Duitse trainer van Romelu Lukaku sleepte vorig seizoen met Chelsea de Beker met de Grote Oren in de wacht.

Tuchel kreeg meer stemmen dan EK-kampioen Mancini en City-coach Guardiola. Op de erelijst volgt hij Jürgen Klopp op.

19:37 19 uur 37. Chelsea-vrouwen hebben beste coach. De Britse succescoach Emma Hayes is bekroond met de prijs van beste coach. Zij loodste Chelsea in 2021 naar de titel en eindwinst in de FA Cup, de League Cup en de Community Shield. In de finale van de Champions League kwam de internationale kers op de taart er niet: Chelsea ging toen met 4-0 onderuit tegen Barcelona. . Chelsea-vrouwen hebben beste coach De Britse succescoach Emma Hayes is bekroond met de prijs van beste coach. Zij loodste Chelsea in 2021 naar de titel en eindwinst in de FA Cup, de League Cup en de Community Shield.



In de finale van de Champions League kwam de internationale kers op de taart er niet: Chelsea ging toen met 4-0 onderuit tegen Barcelona.

19:33 19 uur 33. Fair play is voor Deense ploeg en medische staf . Het was een van de meest beklijvende beelden van het afgelopen sportjaar. Christian Eriksen viel neer tijdens de EK-match tegen Finland. Hij werd gereanimeerd en kreeg vervolgens een defibrillator. De Deense nationale ploeg en Eriksens redders, de medische staf, worden nu beloond met de fairplayaward. . Fair play is voor Deense ploeg en medische staf Het was een van de meest beklijvende beelden van het afgelopen sportjaar. Christian Eriksen viel neer tijdens de EK-match tegen Finland. Hij werd gereanimeerd en kreeg vervolgens een defibrillator.



De Deense nationale ploeg en Eriksens redders, de medische staf, worden nu beloond met de fairplayaward.

19:29 19 uur 29. Lamela maakte mooiste goal. De Puskas Award is voor Tottenham-speler Erik Lamela. Tegen Arsenal trof hij raak met een heerlijke rabona. Daarmee troeft Lamela EK-scherpschutter Patrik Schick (goal in Tsjechië-Schotland) en Mehdi Taremi (die scoorde in Chelsea-Porto) af. . Lamela maakte mooiste goal De Puskas Award is voor Tottenham-speler Erik Lamela. Tegen Arsenal trof hij raak met een heerlijke rabona.



Daarmee troeft Lamela EK-scherpschutter Patrik Schick (goal in Tsjechië-Schotland) en Mehdi Taremi (die scoorde in Chelsea-Porto) af.

