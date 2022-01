David Goffin over de uitwijzing van Novak Djokovic: "Toch een schok"

Vannacht begint in Melbourne de Australian Open. Het gespreksonderwerp tot nu toe? Novak Djokovic.

"Het was het feuilleton van de voorbije weken. Elke dag ging het wel over hem", vertelt David Goffin vanuit Australië.

"De ene keer mocht hij spelen, dan weer niet en nu moet hij het land verlaten. Daar moeten we het mee doen", vindt de beste tennisspeler van ons land.



"Of het een logische keuze is, weet ik niet. Omdat ik de grond van de zaak niet ken. Een schok was het alleszins. Djokovic blijft een grote naam in het tennis."



"Ikzelf heb niet getwijfeld om me te laten vaccineren. Voor de Olympische Spelen kregen we de kans en die heb ik meteen benut. Ik vond het belangrijk om mijn sport uit te oefenen."