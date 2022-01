Wordt vlogger Bas Tietema profrenner? "Hij moet nog een beetje progressie maken"

Bas Tietema is geen onbekende in het peloton. Als jeugdrenner eindigde hij in 2014 3e in Parijs-Roubaix voor beloften. Nathan Van Hooydonck, Pavel Sivakov en Loïc Vliegen waren zijn ploegmaten bij de opleidingsploeg bij BMC.



Eind 2018 hield hij het voor bekeken als renner. Tietema kreeg de wielermicrobe vorig jaar weer te pakken en stampte met 2 vlogkompanen een eigen wielerteam uit de grond: Tour de Tietema Cycling Team. In september eindigde Tietema nog 4e in een Nederlandse amateurkoers.