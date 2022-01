Mathieu van der Poel is geopereerd aan zijn knie: "Stond los van rugblessure"

Mathieu van der Poel is al een tijdje op de sukkel. Tijdens de aanloop naar zijn crossseizoen kwam hij op 25 november ten val tijdens een bostraining en liep hij een knieblessure op.

Zijn opspelende rug - een euvel dat Van der Poel al langer hindert - maakte als klap op de vuurpijl een einde aan zijn crossverhaal nog voor dat goed en wel begonnen was.

Van der Poel moet nu een (lange) rustperiode respecteren en mag voorlopig niet trainen. Intussen is hij zaterdag geopereerd, weliswaar aan zijn knie, zo meldt zijn team Alpecin-Fenix.

"Bij een vroegere valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf gekomen. En als gevolg van dat scheurtje was er littekenweefsel ontstaan waarin een verharde streng schuurde over het bot", klinkt het.

"Momenteel was dat pijnloos en hinderde het hem niet, maar richting de toekomst was dit nu het goede moment om proactief weg te nemen."

"Daarom werd Van der Poel vorige zaterdag geopereerd en volgde nu na controle bij dr. Toon Claes een positieve evaluatie. Deze operatie stond los van de rugblessure waarvan Van der Poel momenteel herstellende is."