"Van der Poel moet van zijn team pijnscore 0 hebben voor hij opnieuw mag trainen"

Pijnscore nul

Of Van der Poel het voorjaar opnieuw mee zal kruiden, hangt af van een tussenwervelschijf. De enige remedie om de zwelling op die schijf te doen afnemen, is rust. Grondige onderzoeken brachten geen structureel probleem aan het licht. Een operatie is niet nodig, maar Van der Poel kreeg wel een ander dwingend advies.

"Stilzitten is moeilijk voor een bezige bij"

Mathieu van der Poel heeft zijn lot dus niet in eigen handen op dit moment. Een gevoel dat voor niemand leuk is, zeker niet voor een energieke en ambitieuze topsporter die deze maand 27 jaar wordt.

"Het is niet zo dat Van der Poel de afgelopen zes maanden stil heeft gezeten", weet Maarten Vangramberen. "Hij is nooit eerder zoveel met krachttraining, core stability en zijn kinesist bezig geweest in de hoop om het probleem aan zijn rug op te lossen."



"Op de fiets traint hij momenteel helemaal niet. Dat is voor een bezige bij als Van der Poel natuurlijk moeilijk. Elke topsporter kent het ongemakkelijke gevoel in periodes waarin je rust moet nemen waarbij je jezelf afvraagt of er toch niet iets is dat je kan doen."

"Trainen op topsportniveau is altijd een balans vinden tussen rusten en inspanningsprikkels geven. De afgelopen maanden heeft Van der Poel nooit voluit kunnen trainen, omdat hij rekening moest houden met de pijn. Op een fiets zit je altijd voorover gebogen en dat drukt op zijn ruggenwervel."

Hoe sneller de pijn aan zijn rug verdwenen is, hoe sneller Van der Poel naar de kalender mag beginnen te kijken. Aangezien niemand kan voorspellen wanneer de pijn zal verdwijnen, kan ook niemand voorspellen of Van der Poel een rol zal kunnen spelen in het voorjaar.



"Een toptalent als Van der Poel kan natuurlijk op korte termijn pieken, maar hoe meer tijd hij krijgt, hoe breder de basis zal zijn. Hoe korter de aanloop hoe sneller zijn piek zal dalen. Niemand weet of hij top zal zijn in de klassiekers. Misschien zal hij pas terug zijn voor de Tour", besluit Vangramberen.