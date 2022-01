Jumbo-Visma staakt trainingskamp na coronabesmetting, Van Aert traint in Spanje

Gisteren pas stonden de renners van Jumbo-Visma uitgebreid de pers te woord in Alicante, maar vandaag keren ze alweer naar huis. Bij de dagelijkse coronatesten bleek iemand van het team besmet.

Omdat de ploeg nog maar net in Spanje is, gaat de ploeg ervan uit dat de persoon de besmetting thuis opgelopen heeft. Het team leefde volgens een strikt coronaprotocol en daardoor is het aantal hoogrisicocontacten beperkt.

De besmette persoon en diegenen die wel als hoogrisicocontact aanzien worden, nemen nu alle maatregelen in acht. De rest van de stage werd ook meteen afgeblazen.

"Dit is het ergste scenario dat werkelijkheid wordt", vertelt Mathieu Heijboer. "We hadden op voorhand afgesproken dat we bij een besmetting de stage zouden afsluiten. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder zal verspreiden binnen de ploeg."

De renners die mogen reizen, kunnen terugkeren naar huis. Sommigen kiezen er ook voor om in Spanje te blijven trainen, maar doen dat dan individueel en zonder veel ondersteuning van de ploeg.

Dat geldt voorlopig voor Wout van Aert, die op Strava een trainingsrit van net geen 150 kilometer deelde. Van het "teamcamp" maakt hij dan maar een "trainingcamp", zo gaf de Belgische kampioen mee.