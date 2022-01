Primoz Roglic mijdt grootspraak: "Finish in Parijs halen zou al fijn zijn"

Jumbo-Visma heeft al 6 zekerheden voor de Tour de France: Primoz Roglic, Jonas Vingegaard (2e in 2021), Steven Kruijswijk (3e in 2019), Sepp Kuss, Wout van Aert en Rohan Dennis. In mei worden de 2 vacatures ingevuld.

Roglic is de kopman, maar de Sloveen schuwde de straffe uitspraken tijdens de ploegvoorstelling.

"Of ik dit jaar kan winnen? We zullen aan de finish wel zien op welke plaats ik eindig", vertelde hij. "De eindstreep halen zou al fijn zijn", doelde hij op zijn val en opgave in 2021.

Roglic moet opboksen tegen landgenoot en tweevoudig eindwinnaar Tadej Pogacar. "De belangrijkste vraag is hoe we de sterkste kunnen zijn. Dan heb ik het over onze vorm en over het functioneren als team", bleef hij enigszins op de vlakte.

Toen naar zijn programma gepolst werd, moest de Sloveen even diep in zijn geheugen graven. "Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, de Ronde van het Baskenland, enkele klassiekers en de Tour de France."

Ook de rol van Wout van Aert tussen Kopenhagen en Parijs kwam aan bod: "De wens voor de groene trui leeft wel, maar ik hoop deel uit te maken van het team als we zover zijn om de Tour te winnen", vertelde onze landgenoot. "Daar wil ik bij zijn."

"Het is een mooie uitdaging om nog beter te doen. Anderzijds heb ik ook bewezen dat ik een teamplayer kan zijn en toch persoonlijk succes kan behalen. Dat proberen we ook dit jaar te combineren."