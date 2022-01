Maserati keert terug in autosport en racet vanaf 2023 in Formule E

Maserati, met zijn kenmerkende drietand als symbool, werd in 1914 opgericht in Bologna en heeft zijn hoofdzetel vandaag in Modena, vlakbij concurrent Ferrari.

In het verleden was het automerk onder andere actief in de Formule 1. Het won onder meer twee keer het WK Formule 1 met Juan Manuel Fangio en 1954 en 1957. In 2010 stapte het merk uit de autosport.

Volgend jaar keert de drietand van Maserati dus terug als eerste Italiaans automerk in de Formule E. "We zijn trots dat we terug zullen zijn waar wij horen als protagonisten in de wereld van het racen", zei topman Davide Grasso.

Het WK Formule E bestaat sinds 2014. In 2023 wordt een derde generatie wagens gelanceerd, de zogenaamde Gen3, die nog krachtiger zijn.

Dat seizoen worden er dus wel wat verschuivingen verwacht. Mercedes stopt er bijvoorbeeld mee. McLaren ondertekende vorig jaar een optie om eventueel vanaf 2023 in te stappen.