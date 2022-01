Sadio Mané bevrijdt geplaagd Senegal met rake penalty in 97e minuut

Senegal was op papier de favoriet tegen Zimbabwe, maar wordt wel geteisterd door het coronavirus. De teller met positieve gevallen stond op 11 spelers, met daarbij onder meer ook twee keepers.



Met een gedecimeerd elftal had Senegal het niet onder de markt tegen een stug Zimbabwe, dat in het slotfase flirtte met een stuntzege. QPR-doelman Seny Dieng, de 3e keeper van de Senegalezen, hield zijn team in de match bij een gevaarlijke kans voor Hadebe.



Die redding bleek even later cruciaal, want in de extra tijd ging de bal op de stip na hands van Madzongwe in de zestien. In de 97e minuut behield Liverpool-speler Sadion Mané zijn kalmte en hij schoof de pingel feilloos in doel: 1-0, een enorme opluchting voor de Senegalezen.