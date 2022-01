Keert Westerlo terug op het hoogste niveau in 2022? "Hoe rapper we promoveren, hoe beter"

"We richten bijvoorbeeld aparte kleedkamers in, we eten met handschoenen en we douchen niet meer bij de tegenstander. Op die manier proberen we het risico te beperken. Al blijft het soms een loterij", zegt de coach van Westerlo.

"Maar we mogen niet denken dat het niet kan mislopen", stipt De Roeck aan. "Elke dag die we trainen, elke wedstrijd die we nu spelen, is een kans om onze doelstelling zo snel mogelijk te halen. Hoe rapper we de promotie kunnen afdwingen, hoe beter."

Om daarna te promoveren naar de Jupiler Pro League? "Dat is uiteraard het doel", antwoordt de coach. "Die ambitie hebben we altijd uitgesproken."

"We hebben ons in een goede positie gewerkt", weet ook trainer en voormalig verdediger Jonas De Roeck. "Nu wordt het zaak om te bevestigen."

"De budgetten in 1B liggen hoger dan vroeger waardoor ook het niveau is opgetrokken. Kijk naar Union en Beerschot. Zij lieten ook snel van zich horen toen ze promoveerden."

En als Westerlo opnieuw mag optreden in de hoogste afdeling? "Dan zullen we ons mannetje kunnen staan", gelooft Jonas De Roeck.

Lukas Van Eenoo: "Groot verschil met investeerder"

Om weer op het hoogste niveau te presteren, kan Westerlo rekenen op de inbreng van een Turkse investeerder.

"Sinds zijn komst staat hier een mooi trainingscomplex, een complex dat 1A-waardig is", ziet de ervaren middenvelder Lukas Van Eenoo (30).

"Vroeger werkten we onze krachtoefeningen in een kleine kineruimte in het stadion af. Nu hebben we daar een apart gebouw voor met prachtige toestellen. We worden ook bijgestaan door diëtisten of een videoanalist. Een groot verschil."

"Westerlo is klaar om de stap te zetten. Nu is het aan ons om die plaats in 1A op te eisen", gaat Van Eenoo met de borst vooruit.