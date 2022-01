Eli Iserbyt: "Na dramatische start met oog op WK uit BK gestapt"

In de voorbeschouwingen was eigenlijk al duidelijk dat de tegenstand zich neergelegd had bij de suprematie van Wout van Aert. Iserbyt, geen echte fan van zand, had ook laten optekenen dat hij eerder wereldkampioen kan worden dan Belgisch kampioen.



"Ik moet voor de 2e of 3e plek rijden", verklapte Iserbyt bij zijn parcoursverkenning op donderdag. Maar het werd iets helemaal anders. Hij miste compleet zijn start en stapte iets voor halfweg gedesillusioneerd uit de koers. De 24-jarige crosser stond in zijn loopbaan nog maar 1 keer op het podium van het BK elite: 2e in Antwerpen 2020.



"Na een dramatische start en mechanische problemen in de tweede ronde was het kalf verdronken", reageerde Iserbyt aan onze redactie. "Met het oog op het WK en een zware trainingsweek voor de boeg heb ik besloten om uit de wedstrijd te stappen."