Toon Aerts na zijn zwakste BK: "Had parcours beter wel verkend"

De titel in Kruibeke, brons in Antwerpen en vorig jaar zilver in Meulebeke. Dit jaar werd het een... 7e plaats op het strand van Middelkerke. Toon Aerts was nochtans de enige die een keer de koppositie van Wout van Aert kon overnemen.

"In die eerste ronde ging het verschrikkelijk hard. Daardoor maakte ik al snel een fout", vertelt Aerts.

Die fout luidde de demarrage van Van Aert in, Aerts verloor de ene plaats na de andere.

"Zo werd het een frustrerende wedstrijd. Halverwege liet ik de moed een ronde zakken en daar kreeg ik snel spijt van. Want in het tweede deel lukte het plots wel weer."

In de aanloop naar het kampioenschap was de ervaren crosser het parcours niet gaan verkennen. "Achteraf gezien is dat een verkeerde keuze van mij", geeft Aerts toe. "Anders had ik veel beter geweten hoe ik de cross moest indelen."