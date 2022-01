Novak Djokovic laat voor het eerst van zich horen: "Ik apprecieer alle steun enorm"

"Bedankt aan de mensen over de hele wereld die me voortdurend steunen. Ik voel jullie steun en het wordt enorm geapprecieerd", postte Novak Djokovic in zijn Instagram-story.



De 20-voudige Grandslam-winnaar had van de staat Victoria een medische uitzondering gekregen om deel te nemen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar, maar dat volstond bij de grenscontrole niet om Australië binnen te mogen.



Djokovic vertoeft al 2 dagen in een detentiehotel in Melbourne. Maandag proberen zijn advocaten in een beslissende hoorzitting om de sterspeler toch nog aan de start te krijgen van de Australian Open.