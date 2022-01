Waarom ligt heel Australië wakker van Djokovic? "Harde lockdowns zijn nog niet verteerd"

"Maar de federale overheid heeft dan gezegd: "Stop, dit klopt niet". Er is een sterk vermoeden dat Djokovic de uitzondering kreeg omdat hij recent positief getest heeft op covid-19. Maar nu zijn er brieven opgedoken van de federale minister van Volksgezondheid aan de organisatie. Brieven van een maand geleden. En daar staat uitdrukkelijk in dat een eerdere coronabesmetting niet voldoende is om het land binnen te raken."

"Hij had zelf aangekondigd dat hij een medische vrijstelling had gekregen. Zijn dossier werd door twee afzonderlijke instanties beoordeeld, het departement van Volksgezondheid in Victoria en een panel met specialisten van Tennis Australië. Die hadden licht op groen gezet."

Maar ook in Australië zijn niet alle details duidelijk. "Er hangt nog steeds wat mysterie rond dit verhaal. Wat is er precies verkeerd met zijn visum?"

Evelien Masco, correspondent in Australië, heeft de heisa rond Djokovic de voorbije dagen en uren gevolgd. "Hij zit nu in verplichte quarantaine op hotel. Dat gebeurt met alle internationale reizigers die niet gevaccineerd zijn", vertelt ze. "En er hangt hem dus deportatie boven het hoofd."

Het is een spannende soap aan het worden. Maar is dit een prioriteit? Misschien heeft de rechtbank wel belangrijkere zaken te behandelen.

Het is ondertussen ook een gevoelige politieke kwestie. "Zeker, de hele politiek is ermee begaan. De premier heeft zich ook gemoeid en nog eens benadrukt dat "rules are rules", de regels gelden voor iedereen."



En dat is belangrijk want dat is vooral waar het ongenoegen vandaan komt. "De regels zijn hier heel streng. Mijn jongste dochter wordt volgende maand drie jaar en de laatste keer dat de grootouders haar hebben gezien, was ze zes maanden oud. Dat is pijnlijk."



"Dat zet kwaad bloed. Er zijn mensen binnen Australië die ook al heel lang hun familie niet hebben gezien. Melbourne is zwaar getroffen geweest en de lange lockdowns zijn nog niet verteerd. Als er dan iemand een loopje lijkt te nemen met de regels, reageert men heftig."



Nu moet de rechtbank beslissen wat er zal gebeuren. Maar het beroep van Djokovic werd al uitgesteld naar maandag. "Het is een spannende soap aan het worden. 17 januari begint het toernooi, maar zal dit als een prioriteit behandeld worden? Misschien zijn er wel grotere en belangrijkere zaken."