Remco Evenepoel kan titel niet verdedigen in afgelaste Ronde van San Juan

De Ronde van San Juan in Argentinië moest het seizoensdebuut worden van Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Met Peter Sagan, Chris Froome, Filippo Ganna, Richard Carapaz en Elia Viviani was er nog mooi volk aangekondigd.



De rittenkoers stond geprogrammeerd van 30 januari tot en met 6 februari. Maar net als vorig jaar gooit het coronavirus roet in het eten.



"Door het stijgend aantal coronabesmettingen van de voorbije week hebben we besloten om onze geliefde Ronde van San Juan ook dit jaar te schrappen", klinkt het.

2 jaar geleden kroonde Remco Evenepoel zich in San Juan tot eindwinnaar. De toen 20-jarige Evenepoel kreeg op het eindpodium het gezelschap van Filippo Ganna en Oscar Sevilla.