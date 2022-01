Doncic verknalt recordavond van 19-jarige rookie Giddey bij comeback

Josh Giddey had na 3 wedstrijden in quarantaine al zijn energie opgespaard voor de confrontatie met de Dallas Mavericks in de Western Conference. De Australiër, de 6e pick in de NBA-draft van 2021, pakte uit met zijn eerste triple-double (dubbele cijfers in punten, rebounds en assists).

Met zijn 19 jaar, 2 maanden en 23 dagen is hij de jongste speler in de NBA die daarin slaagt. Hij neemt het record over van LaMelo Ball, die 19 jaar, 10 maanden en 17 dagen oud was.

Maar Luka Doncic, die weer op het veld stond na 10 wedstrijden in de lappenmand met knieproblemen, wou zijn terugkeer niet laten vergallen door een rookie. Met 17 punten, 10 assists en 9 rebounds loodste hij de Mavericks naar een 95-86-zege.

De Sloveen moest vrede nemen met een halfuurtje in zijn eerste wedstrijd in 23 dagen, maar dat volstond wel om zijn meerwaarde te tonen.

Ondertussen blijft Phoenix Suns in de nek hijgen van de Golden State Warriors in het Westen. Met een indrukwekkende 133-99 zege tegen de Charlotte Hornets lijken ze weer vertrokken na 3 nederlagen in 4 duels.