Julie Allemand openhartig over "basketbalburn-out": "Ben nog niet helemaal terug"

In de staart van 2021 blikt Julie Allemand terug op een jaar "met ups en downs". De spelverdeelster van de Belgian Cats schrijft in een uitgebreid bericht op haar Instagrampagina dat ze na de Spelen in Tokio met een "basketbalburn-out" te maken kreeg. "Het zal me nog dagen of maanden kosten, maar ik kom hier sterker uit", luidt het openhartig. "Mentale gezondheid is geen taboe."

De 25-jarige Allemand breekt een lans voor mentale gezondheid en ze is niet de eerste dit jaar. "Is dat taboe? Ik heb beslist om naar buiten te komen met wat ik heb meegemaakt, omdat ik anderen die in het hetzelfde schuitje zitten wil helpen."



"Je voelt dat je een punt bereikt dat je nog nooit tevoren gekend hebt, dat maakt je bang. Je weent voor niets, je wil niet meer trainen, een wedstrijd spelen, je zou willen stoppen", schreef de basketbalinternational gisteravond op haar sociale media.



Allemand basketbalt in Frankrijk. Ze keerde dit seizoen terug naar Lyon, na een passage bij Montpellier. Alles begon na haar eerste verliesmatch met Lyon. Dat katapulteerde haar terug naar de ontgoocheling en uitschakeling in de kwartfinales van de Spelen tegen gastland Japan.



"Je hebt de indruk dat alles goed gaat. totdat het mentale je rust komt verstoren. Tot de eerste nederlaag met Lyon een flashback is naar de tranen van de match tegen Japan", verklaarde Allemand. "Tot je je plaats niet meer vindt op het terrein, dat je denkt dat je niet meer van dienst kunt zijn, dat je niet meer jezelf bent, dat je jezelf te veel vragen stelt, dat je je basketbal verliest, dat je geen vertrouwen meer hebt in jezelf, maar vooral dat je alle energie verliest, de goesting om op het terrein te zijn en te strijden."

De ontgoocheling na de verloren kwartfinale in Tokio was groot.

"Ik heb beslist om me op mezelf te concentreren en te genieten"

Allemand wist niet meteen wat haar overkwam, maar ze speelde dit najaar een tijdje niet: "Ik was leeg. Ik had jarenlang zoveel gegeven, zonder oponthoud en zonder tijd om eens aan mezelf te denken. Ik had nooit gedacht dat ik dat op een dag zou zeggen: maar het was wel degelijk een basketbalburn-out."



"Het lastigste in dat geval, meen ik, is om dat te aanvaarden. Om te aanvaarden dat het niet gaat en dat het zijn tijd zal duren."



Net als Simone Biles, Naomi Osaka en Nafi Thiam - om er maar enkele te noemen - kiest Allemand ervoor om openheid te geven over de mentale gezondheid van topsporters. "Ik heb beslist om erover te praten om anderen te helpen."



"Het is een lange weg, maar je mag vooral niet opgeven. Je moet aanvaarden dat alles niet meteen weer normaal wordt, je moet de situatie aanvaarden, aanvaarden dat je iemand ziet, maar vooral en voor alles aan jezelf denken."

Het lastigste is om de situatie te aanvaarden, dat het niet gaat en dat het zijn tijd zal duren. Julie Allemand

Allemand is er zeker van dat ze hier sterker uitkomt. Daarom ook dat ze met gemengde gevoelens afscheid neemt van 2021, dankbaar is voor de ups en downs, maar zegt klaar te zijn voor 2022.



Ze is wel nog altijd niet genezen, geeft ze toe. "Ik weet dat het nog dagen, maanden zal duren voor alles beter is. Maar ik heb beslist om deze situatie te aanvaarden en me op mezelf te concentreren, te doen waar ik zin in heb en te genieten."



"Want je hebt maar één leven en je weet niet wat er morgen komt..."