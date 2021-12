Op zoek naar sportdocumentaires tijdens de vakantie? 6 tips op VRT NU

Take the ball, pass the ball

Voor wie? Voor liefhebbers van tikitakavoetbal. Inhoud? Vier explosieve jaren lang bracht het Barça van Pep Guardiola prachtig voetbal. Van 2008 tot 2012 ontpopte het zich tot het beste voetbalteam aller tijden. Beschikbaar? Tot 21 januari 2022.



Raymond Goethals: Magie in Marseille

Voor wie? Voor voetbalfans die zich afvragen of een Belgische coach ooit de Champions League won. Inhoud? Tweedelige documentaire waarin oud-sportjournalist Dirk Abrams en cineast Hendrik Luyten terugblikken op de wonderjaren van Raymond Goethals als trainer van Olympique Marseille.

Beschikbaar? Nog meer dan een jaar.

Het Scheldepeloton

Voor wie? Voor liefhebbers van aangrijpende wielerverhalen. Inhoud? Reeks over vijf jonge wielrenners uit het Gentse die samen vechten voor dezelfde droom: profwielrenner worden. Een voor een maken ze de droom waar, maar de weg naar de roem is bezaaid met vele hindernissen. Beschikbaar? Tot 29 augustus 2022.

Rodman - for better or worse

Voor wie? Voor basketballiefhebbers en liefhebbers van excentrieke vogels. Inhoud? Deze documentaire vertelt hoe Dennis Rodman van een dakloze tiener uitgroeide tot een professionele basketbalspeler, die meerdere titels won met de Detroit Pistons en de Chicago Bulls. Beschikbaar? Tot 15 januari 2022.

FC United

Voor wie? Voor wie wil weten wat topvoetballers als Romelu Lukaku naar hun hoofd geslingerd krijgen. Inhoud? Driedelige reeks die het racisme en het gebrek aan diversiteit in ons Belgische voetbal wil tackelen. Met getuigenissen van onder anderen Rode Duivel Romelu Lukaku, Red Flame Kassandra Missipo en AA Gent-aanvoerder Vadis Odjidja. Beschikbaar? Tot 31 augustus 2022.

Team Belgym: Tokio 2020