Nederbelg Jos Lansink bondscoach Nederlands jumpingteam

Jos Lansink volgt in Nederland Rob Ehrens op. "Ik heb dan misschien de Belgische nationaliteit, in mijn hart blijf ik een Nederlander", laat Lansink via de Nederlandse paardensportbond KNHS weten.

"Ik kijk er enorm naar uit om met de Nederlandse ruiters te mogen samenwerken. Nederland heeft zeer goede ruiters en ik vind het geweldig om dit voor de Nederlandse paardensport te kunnen doen."



Lansink won in 1992 in Barcelona olympisch goud met de Nederlandse springploeg en bleef ook daarna een succesvol ruiter. In 2006 sprong hij als Belg naar de wereldtitel jumping, in 2012 nam Lansink voor Team Belgium deel aan de Olympische Spelen van Londen.