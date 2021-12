Magie in Marseille: "Raymond Goethals is de beste Belgische voetbaltrainer ooit"

Raymond Goethals zou dit jaar 100 jaar geworden zijn. Dat was de aanleiding voor reportagemakers Dirk Abrams en Hendrik Luyten om in Marseille op zoek te gaan naar de voetafdruk die de Belgische trainer er achtergelaten heeft. En die bleek groot, vertelt Abrams bij De Madammen op Radio 2.



"In Marseille is voetbal een religie. Dat klinkt als een cliché, maar het is echt zo. Toen Goethals bij l'OM arriveerde, was Marseille een beetje de risee van Frankrijk. Maar plots werd l'OM de beste club van Frankrijk en van Europa. Zo kreeg de stad opnieuw de fierheid die ze wat verloren had."



Abrams sprak met de mensen in Marseille over de erfenis van Goethals. "Ze zijn hem ontzettend erkentelijk. Sommigen waren zelfs geëmotioneerd toen ze over hem spraken. Raymond Goethals leeft nog altijd voort in Marseille."



Marseille was het laatste kunststukje van Goethals, die na zijn trainerscarrière regelmatig opdraafde op televisie en bij veel mensen in het geheugen zit vanwege zijn humor, zijn Brusselse accent en zijn kenmerkende taaltje.



"Maar Goethals was veel meer dan dat", benadrukt Dirk Abrams. "Hij is de beste Belgische voetbaltrainer die er ooit geweest is. Ik heb hem goed gekend en ik heb heel veel van hem geleerd over voetbal. Hij deed me op een andere manier naar voetbal kijken."



"Hij was zeer gepassioneerd door voetbal, maar wist ook over andere dingen iets te vertellen. Toch praatte hij wel het liefst over voetbal."