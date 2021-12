Belgische voetbalbond na Pano: "Laten het gerecht zijn werk doen"

Dejan Veljkovic legde in Pano uit hoe hij in 2013 met de KBVB een "frauduleuze" deal sloot, bij de aanstelling van keeperstrainer Erwin Lemmens. De Serviër nam hierbij deel aan de contractbesprekingen op het kantoor van de toenmalige CEO van de voetbalbond, Steven Martens.

Op de vergadering waren naast Lemmens, Veljkovic en Martens ook toenmalig voorzitter François De Keersmaecker en financieel directeur Tom Borgions, die vandaag ook nog op post is, aanwezig.

De bondsbestuurders stelden voor dat Lemmens een prestatie zou doen voor de firma Beneyug, aldus Veljkovic. Beneyug is het bedrijf van Veljkovic in Cyprus waarmee hij in veel andere dossiers geld versluisde om belastingen te ontduiken. Beneyug zou dan factureren aan de Belgische voetbalbond. Dat geld ging uiteindelijk niet naar Beneyug, maar naar Lemmens.

KBVB-woordvoerder Pierre Cornez bevestigde woensdag aan Belga dat de voetbalbond "de conclusies van het fraudeonderzoek afwacht" en "het gerecht zijn werk laat doen". Cornez herhaalde ook dat het contract met Beneyug er op vraag van Lemmens kwam en na twee jaar werd vervangen. De bondswoordvoerder benadrukte verder dat er "reële prestaties" tegenover het contract stonden van Lemmens.