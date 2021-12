Parijs 2024 belooft unieke openingsceremonie: niet in stadion, maar op Seine

De openingsceremonie van de Olympische Spelen vindt normaal plaats in het olympisch stadion, maar in Parijs zal het anders zijn. De organisatoren plannen een 6 kilometer lange tocht over de Seine, de rivier die de Franse hoofdstad in tweeën snijdt.



De deelnemende landen worden per boot van de Pont d'Austerlitz naar de Pont d'Iena gevoerd in het hart van de stad. Het publiek zal kunnen postvatten langs de oevers van de rivier voor wat een totaalspektakel moet worden.



"Het wordt de meest spectaculaire en toegankelijke openingsceremonie in de geschiedenis van de Olympische Spelen", claimt het organisatiecomité.