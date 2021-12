Slachtoffers van Amerikaanse turndokter krijgen 340 miljoen euro van sportbonden

4 jaar geleden werd de Amerikaanse turndokter Larry Nassar veroordeeld voor seksueel geweld op meer dan 250 atletes, vooral minderjarige turnsters.

Onder de slachtoffers zaten verschillende leden van het olympische vrouwenteam tussen 2012 en 2016. Simone Biles was de grootste naam. Nassar kreeg een celstraf van 40 tot 175 jaar.



In die zaak gingen ook de Amerikaanse sportbonden niet vrijuit. Uit een rapport van 233 bladzijden bleek bijvoorbeeld dat enkele toplui van het Amerikaans Olympisch Comité niet meteen geregeageerd hadden op de eerste beschuldigingen over Nassar in 2015.



Na een juridisch gevecht van 5 jaar hebben de slachtoffers nu eindelijk een schikking getroffen met de Amerikaanse turnfederatie, het Amerikaans Olympisch Comité en het Amerikaanse Paralympisch Comité.



De slachtoffers krijgen 380 miljoen dollar (zo'n 340 miljoen euro) van de sportbonden.