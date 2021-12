Oefenstage in Qatar is exclusief voor "nieuwe generatie" Duivels

"We willen hen een belangrijke rol geven, waarbij het dan van hen afhangt of we winnen of verliezen. Een rol die ze bij hun clubteam vaak al hebben, maar nog niet bij de nationale ploeg."

Concreet zullen enkel internationals opgeroepen worden met minder dan 50 caps. "Het is nuttig om te zien hoe deze jongens omgaan met meer verantwoordelijkheid, zoals we zagen in de oefenmatchen tegen Ivoorkust en Zwitserland met jongens als Saelemaekers, Vanaken, Vanheusden,..."

In een interview met de RTBF licht bondscoach Roberto Martinez toe dat het trainingskamp vooral gebruikt zal worden om jongere spelers te testen voor de toekomst. "We willen hen klaarstomen voor het WK van 2026."

Door het coronavirus werd het trainingskamp van de Rode Duivels en het bijbehorende Vierlandentoernooi in Qatar een jaar geleden geschrapt, maar in 2022 zullen de Belgen wel al eens de sfeer gaan opsnuiven op de site van het WK.

"Twee groepen samensmelten voor Nations League"

Roberto Martinez denkt met het trainingskamp twee vliegen in één klap te kunnen slaan. "We hebben op onze oefenstage in maart voor het WK van 2018 slechts één oefeninterland gespeeld en hebben gemerkt dat de spelers hierdoor op het WK zelf frisser waren. Ze konden 7 matchen op topniveau spelen. Die periode van maart is ideaal voor de spelers bij de topclubs om even op adem te komen."

Is het niet vreemd om de spelers die de ruggengraat van je team zullen vormen minder dan een jaar voor het WK niet te kunnen kneden? "Wat dat betreft zijn die matchen van de Nations League in juni en september belangrijk."

"Dan krijgen we 6 matchen tegen topteams waar we de oudere jongens samenvoegen met de jongens die het best gepresteerd hebben op de oefenstage in maart."

"Daarna is het aan mij om de 23 spelers te selecteren die naar het WK mogen. Dat is het minst leuke aan mijn job."