Stewards verwerpen de klachten van Mercedes, Verstappen blijft wereldkampioen

Volgens Mercedes had de wedstrijdleiding de regels niet toegepast tijdens de gelevlagsituatie in de slotrondes van de grand prix in Abu Dhabi.

Het Duitse team wees de jury op artikel 48.8 van het sportief reglement waarin staat dat geen enkele coureur mag inhalen tot hij de streep is gepasseerd nadat de safetycar van het circuit is verdwenen.

Volgens Mercedes deed Verstappen dat wel. Net voor ze mochten racen, gingen Verstappen en Hamilton zij aan zij door met het gaspedaal te spelen. Volgens Red Bull had dat niks te maken met inhalen. Voor ze echt het gaspedaal induwden, had Verstappen zich weer in het spoor van Hamilton genesteld.

De jury volgde de redenering en wees het protest van Mercedes af: "Verstappen kwam inderdaad heel even voor Hamilton, maar dat gebeurde toen beide rijders met hun gaspedaal aan het variëren waren."

Bleef over: het protest van Mercedes over de beslissing van de wedstrijdleiding om gedubbelde auto's de safteycar toch te laten inhalen. Eerst deelde de wedstrijdleiding mee dat ze dat niet mochten, tot ongenoegen van Red Bull. Daarna mocht het wel en kon Verstappen zich in het spoor van leider Hamilton nestelen. Met de remonte als gevolg.

Ook dat protest van Mercedes leverde niets op. "Omdat de wedstrijdleider de volmacht krijgt over de safetycar."

Mercedes vroeg of de uitslag niet kon worden bevroren na de voorlaatste ronde, met Hamilton als winnaar. Dat gebeurt niet. De uitslag van de GP van Abu Dhabi blijft behouden, een uitslag die Verstappen de wereldtitel oplevert.