Wereldkampioen Max Verstappen: "Eindelijk heb ik eens wat geluk"

Max Verstappen (24) kon zijn geluk niet op na de spectaculaire ontknoping van het Formule 1-seizoen. "Hier droom je als kleine jongen van", sprak de kersverse wereldkampioen. Lewis Hamilton was groots in het verlies en ging zijn tegenstander snel feliciteren.

Met twee racende ouders was Max Verstappen in de wieg gelegd voor een wereldtitel. 24 jaar na zijn geboorte in Hasselt was het zover. Na een waanzinnig Formule 1-seizoen mag de Red Bull-rijder zich wereldkampioen noemen. "Ongelooflijk. Dit is te gek", zei Verstappen vlak na de race. "Dit is waar je als kleine jongen van droomt."

Het zag er nochtans niet goed uit voor hem in Abu Dhabi. Bij de start had Verstappen zich laten kisten door Hamilton en zijn inhaalrace leek op niets uit de draaien. Tot de Canadees Latifi crashte en de Nederlander achter de neutrale auto weer kon aansluiten bij Hamilton. "Eindelijk een beetje geluk voor mij", zei Verstappen. "Ik heb de hele race gevochten. Opeens kreeg ik in de laatste ronde nog een kans."

"Ik wil de rest van mijn leven bij het team blijven"

"Deze jongens hier van mijn team en van Honda, zij verdienen dit", ging de Formule 1-rijder voort. "Ik houd zoveel van ze."

"Sinds 2016 geniet ik er al van om met ze te werken. Christian Horner en Helmut Marko haalden me toen bij het team en het eerste doel was om het kampioenschap te winnen. Dat hebben we nu gedaan."

"Ik hoop nog 10, 15 jaar dit samen te doen. Ik heb geen enkele reden om van team te veranderen. Ik wil de rest van mijn leven bij dit team blijven", aldus de Nederlander.

"Een groot woord van dank ook aan mijn teamgenoot Sergio Pérez (die even Lewis Hamilton afstopte, red). Hij gaf alles en reed geweldig. Hij is een geweldige teamgenoot."

