De discrete allemansvriend die iedereen meesleurde in zijn val: wie is Dejan Veljkovic?

“Het moet ongeveer tien jaar geleden geweest zijn. Op de redactie kreeg ik plots een kartonnen doos afgeleverd… Er zat een truitje van Milan Jovanovic in. De afzender: Dejan Veljkovic - ik kende hem niet, had er ook nog nooit mee gesproken.”



In een aflevering van Extra Time, kort na het voetbalschandaal, haalt presentator Frank Raes de herinnering boven. Hij is één van de velen die in de bewuste periode een anekdote over de makelaar afstoft. De ene kreeg een gloednieuwe iPhone aangeboden, de ander enkele dure flessen champagne of een uitnodiging om in Antwerpen eens samen te gaan shoppen.



De Servische Sinterklaas, lijkt het wel.



In tribunes van Belgische voetbalstadions schudt hij alvast evenveel handjes. De rijzige Veljkovic duikt er steevast op in een piekfijn kostuum met een duur horloge aan de pols. Hij maakt er vlotte praatjes met spelers, bestuursleden en journalisten in uitstekend Nederlands met sappig Balkan-accent.



“Mijn vriend”, klinkt zijn vaste aanhef. Sommigen zullen er nu groen om lachen…