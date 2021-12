RB Leipzig rakelt Domenico Tedesco (36) op als nieuwe hoofdcoach

Het is voorlopig (nog) niet het seizoen van RB Leipzig. De Duitse topclub staat na 14 speeldagen slechts 11e in de Bundesliga. In de Champions League kon het niet doorstoten in de groep van Club Brugge, maar het troefde blauw-zwart wel af voor plek 3 en een ticket voor de Europa League.

Afgelopen zondag werd coach Jesse Marsch op de keien gezet voor de tegenvallende resultaten. Dinsdag zorgde het schokeffect bij de Duitsers wel meteen voor een onverhoopte zege in de Champions League tegen Manchester City.

Twee dagen later heeft Leipzig nu ook een nieuwe coach voorgesteld, de 36-jarige Domenico Tedesco. De Italiaanse Duitser nam in mei van dit jaar afscheid bij Spartak Moskou, nadat hij de club naar een 2e plaats in Rusland had geleid.

Met Leipzig staat Tedesco voor zijn vierde job als hoofdcoach. Eerder was hij al aan de slag bij Erzgebirge Aue (2e Bundesliga), Schalke 04 en Spartak Moskou. Naar verluid was Leipzig ook geïnteresseerd in Roger Schmidt, de huidige coach van PSV, maar die bedankte voor de job.