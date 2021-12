RB Leipzig geeft zijn tweede adem in Europa een extra laagje glans

Leipzig - Man City in een notendop:

Szoboszlai scoort, Foden raakt de paal

Club Brugge had nog een waterkansje om Europees te overwinteren, maar dan moest het hopen op wat hulp van Manchester City in Duitsland. Pep Guardiola had daar weinig boodschap aan en schudde zijn basiselftal flink dooreen, De Bruyne kreeg voor het eerst sinds zijn coronabesmetting een basisplaats.

Beide teams konden in het begin van de partij weinig brokken maken. Leipzig speculeerde op de ruimte in de rug van de City verdedigers en kon daar na iets meer dan 20 minuten van profiteren. Laimer had de ruimte gezien, pakte uit met een splijtende pass en Szoboszlai werkte fraai af: 1-0.

Leipzig duwde het gaspedaal in en Forsberg kon de score bijna verdubbelen, maar vond dit keer Steffen op zijn weg. City reageerde in het slot met een fraai gekruist schot van Foden tegen de paal en een knappe vrije trap van De Bruyne. Gulacsi hield met een heerlijke zweefsprong de kleine voorsprong voor de thuisploeg op het scorebord.