Yellow Tiger Britt Herbots: "Huidige groep staat 200% achter Vande Broek"

Britt Herbots (22) ervaart zo'n klimaat niet: "Ik vond het heel heftig en erg om bepaalde dingen te horen. Er werden heel zware woorden gebruikt. Het gaat om bepaalde gebeurtenissen waar ik net niet of net wel bij was of over de periode voor mij bij de nationale ploeg." "Zelf zie ik in Gert wel een vertrouwenspersoon en ik voel me wel goed bij hem. Uiteraard kan hij hard zijn, dat weten we allemaal. Maar ik geloof ook dat topsport af en toe nu eenmaal met de harde hand is." "Gert wil gewoon het beste uit onze ploeg halen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij ons pusht omdat hij weet dat er meer in zit. Vande Broek heeft altijd het beste in mij naar boven gehaald. Waar ik nu sta, heb ik voor een groot deel aan hem te danken."

Voor wie de docu, die opgevat is als getuigenprogramma, gisteren niet gezien heeft: u vindt ze hier terug op VRTNU . Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valérie Courtois spreken van een verkeerd beeld bij de successen van de Tigers ten tijde van het EK-brons. De coaching had vaak een negatieve bijklank, ze maakten gewag van persoonlijke aanvallen, pesterijen en een angstklimaat.

De scheldwoorden die Aelbrecht voorlas in de docu, heeft Herbots nooit gehoord: "Zulke erge dingen zeker niet. Ik heb ook niet het gevoel dat er de laatste jaren bij ons zo hard gepusht wordt op ons gewicht, meer om ons te helpen." "Af en toe wordt er wel eens gescholden. Dat doen de speelsters in de kleedkamer ook wel eens op hem. De laatste jaren gaat het er rustiger aan toe. Daarvoor was ik er niet bij." Herbots is vooral beducht voor de nabije toekomst: "Dat is het jammere van het hele verhaal. De laatste jaren gaat het goed met de Yellow Tigers, er vormt zich een mooie groep en nu wordt er naar de buitenwereld toe een heel verkeerd beeld geschetst." "Het klikt met alles en iedereen. Ik denk dat de hele ploeg op dit moment voor 200 procent achter Gert Vande Broek staat. Ik denk dat iedereen zich goed voelt. Er zijn wel eens moeilijkere dagen, dat is normaal. Maar wij hebben ons de laatste jaren goed geamuseerd en we hebben mooie resultaten behaald."

De Carne: "Je mag niet vergeten dat topsport hard is"

Virginie De Carne was de leading lady van het Belgische vrouwenvolleybal in de jaren 90 en 2000. Zij maakte Vande Broek mee als speelster en teammanager en heeft heel veel aan hem te danken. Ze heeft nog regelmatig contact met hem. "Je mag niet vergeten dat topsport hard is", is ook haar boodschap na het zien van de uitzending.

"Ik ben zelf topsporter geweest, ook in landen als Rusland en China, en ik begrijp zulke reacties. Ik snap dat iedereen het recht heeft om zijn kant van het verhaal te vertellen."

Hoe ervaarde De Carne de coachingstijl van Vande Broek? "Met Gert was het altijd "op de golven". Het hangt wellicht ook af van je persoonlijkheid. Ik heb 2 jaar in Rusland gezeten, daar was het ook vaak beledigend. Ga je daar op in of niet? Je legt je carrière nooit in handen van een coach. Dat is mijn les geweest."

"Die scheldwoorden waarvan sprake heb ik nooit gehoord. Misschien waren ze er wel, maar ik luisterde er niet naar. Dat was mijn focus niet. Soms gaat het wel eens buiten de lijntjes met een coach, maar dat is onder de speelsters net zo. Dat is ook niet altijd even mooi."

De Carne gelooft niet dat het in haar tijd te hard was: "Ik denk het niet. Tijden veranderen. Kan het ook op een andere manier gezegd worden? Wellicht wel. Maar iedereen groeit op zijn manier."

"Wanneer er een vertrouwensrelatie is met een groep die al jaren samen is, dan is het raar dat nu – na al die jaren - zoiets naar buiten moet komen. Natuurlijk moet Vande Broek bondscoach blijven. Ik heb maar één boodschap: "Als mensen zich niet goed voelen of niet goed gevoeld hebben, neem dan je telefoon en spreek af met Gert om erover te praten.""