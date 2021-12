Jumbo-Visma bevestigt de komst van Tiesj Benoot

Benoot lag bij DSM nog een jaar onder contract, maar eerder vandaag bevestigde het WorldTour-team dat het niet langer op Benoot rekende.

Jumbo-Visma was er als de kippen bij om Benoot aan zijn (voorjaars)kern toe te voegen. Wout van Aert heeft er dus een landgenoot bij aan zijn zijde voor de kasseiklassiekers.

Benoot werd in zijn eerste Ronde Van Vlaanderen meteen 5e in 2015, drie jaar later won hij de Strade Bianche. Na zijn vertrek richting DSM liet Benoot zich vooral zien in kleine rittenwedstrijden, met een 2e en 5e plaats in Parijs-Nice als uitschieters.

Nadien boterde het niet meer tussen het management van DSM en Benoot, wat leidde tot zijn overstap naar Jumbo-Visma.