Noorse club Tromso strijdt met QR-code op shirt voor mensenrechten in Qatar

Tromso voert zijn strijd tegen het WK voetbal in Qatar op. De nummer twaalf uit de Noorse competitie vroeg in februari al aan de nationale ploeg om het toernooi te boycotten, indien Noorwegen een WK-ticket kon veroveren.

Nu vraagt het met een uniek shirt aandacht voor de mensenrechten in Qatar. Wie de QR-code scant, komt op een website van Amnesty International terecht met informatie over de werkomstandigheden in Qatar.

"We kunnen niet doen alsof voetbal en politiek niets met elkaar te maken hebben en kunnen niet wegkijken als onze sport wordt gebruikt om schendingen van mensenrechten toe te dekken", klinkt het.

De Noorse club vraagt ook aan de wereldvoetbalbond FIFA om te stoppen met "sportwashing", dat is een toernooi gebruiken om de reputatie van een land te verbeteren. "Hou de sport schoon", besluit de club.

Het shirt werd gemaakt in samenwerking met de Keniaan Malcolm Bidali, die als veiligheidsagent aan de slag was in Qatar. Onder een pseudoniem stelde hij de wantoestanden in Qatar aan de kaak. Bidali werd veroordeeld voor het verspreiden van "fake news" en zat maandenlang in gevangenschap.