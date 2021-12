Bianca Andreescu past voor Australian Open en neemt extra tijd voor zichzelf

Bianca Andreescu won in 2019 de US Open, maar raakte daarna wat op de sukkel met blessures. Ook de coronapandemie is voor de Canadese al een beproeving geweest. De vele isolementen in quarantainehotels hebben hun tol geëist.



"Ik was mezelf niet tijdens de training en wedstrijden. Het voelde alsof ik de wereld op mijn schouders droeg", schrijft Andreescu op Twitter.



De grootmoeder van Andreescu bracht ook weken door op de afdeling intensieve verzorging na een coronabesmetting. "Op het veld kon ik al de zaken die naast de baan gebeurden niet van me af zetten. Dat heeft erin gehakt."



Andreescu weet nog niet wanneer ze opnieuw wil spelen. "Ik gun mezelf wat extra tijd om te resetten, te herstellen en sterker te worden. Intussen blijf ik me inzetten voor de gemeenschap om zo mensen te inspireren. Op die manier ben ik overtuigd dat ik sterker zal terugkeren."



"De Australian Open wordt voor mijn niet mijn start van het seizoen. Ik ga de extra tijd gebruiken om na te denken, te trainen en me klaar te stomen voor het nieuwe seizoen."