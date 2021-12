Ismael Bako krijgt plaats in FIBA-vijftal na sterke prestaties met Lions

Bako speelde tegen Slovakije (57-83) en Servië (73-69) twee uitstekende wedstrijden op de center-positie. De 26-jarige speler van Manresa in Spanje was gemiddeld goed voor 10 punten en 8 rebounds.

Tegen Servië was Bako vooral in de tweede helft erg aanwezig. Met een geweldige alley-oop en een dunk "in traffic" had hij een groot aandeel in de stuntzege van de Belgische basketbalmannen.

Het leverde Bako een plaats op in de basisvijf van de eerste twee speeldagen. Daarin krijgt hij het gezelschap van de Turk Shane Larkin, de Sloveen Jaka Blasic, de Rus Andrey Zubkov en de Fransman Louis Labeyrie.