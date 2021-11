Wat een stunt! Topland Servië gaat voor de bijl tegen Belgian Lions

Het venijn zit in de staart in België-Servië

Drie quarters lang moesten de Belgian Lions de wet van de sterkste ondergaan tegen Servië, de nummer 6 van de wereldranglijst. Onder leiding van tovenaar Teodosic leken de Serviërs alles onder controle te hebben.

Maar na een onderbreking door een probleem met het licht in de zaal in Bergen zakte de Servische pudding plots in elkaar. Sam Van Rossom dirigeerde, Ismael Bako dunkte en Jean-Marc Mwema schoot met scherp.

De Servische voorsprong smolt als sneeuw voor de zon en in de slotfase was het al België wat de klok sloeg. Van Rossom nam het heft in handen en forceerde de beslissing met een rake driepunter en een cruciale score vanaf de vrijworplijn: 73-69.

België staat met 2 zeges aan kop in groep A van de WK-kwalificatie. De zege tegen Servië is vooral een bonus voor de volgende ronde, want die punten worden meegenomen.