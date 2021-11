BEKIJK: LA Lakers verliezen na thriller, Phoenix en Golden State blijven winnen

De Lakers zijn voorlopig erg matig uit de startblokken geschoten dit seizoen. Tegen Sacramento, toch geen topteam in de NBA, liep het sterrenensemble tegen zijn 11e nederlaag van het seizoen aan.

LeBron James deed er nochtans alles aan om zijn team naar de zege te loodsen, maar zijn 30 punten, 11 assists en 7 rebounds volstonden niet na drie (!) verlengingen tegen streekgenoot Sacramento.

Vlak voor de wedstrijd had James overigens een boete van 15.000 dollar gekregen van de NBA omdat hij tegen de Indiana Pacers een "obsceen gebaar" had gemaakt.

De Lakers blijven na de nieuwe nederlaag hangen in de tussenstand op de zevende plaats. Bovenin maakten leiders Golden State (118-103-zege tegen Portland) en Phoenix (97-118 tegen New York) geen fouten. Voor Phoenix is het al de 15e zege op een rij.