Pro League goes Decathlon: Kipsta wordt vanaf 2023 wedstrijdbal in België

De Kipsta F950, een wedstrijdbal met het FIFA Quality Pro Label, doet dan zijn intrede. Tijdens de voorbije Supercup tussen Club Brugge en Genk werd al met die bal gevoetbald.

"De Supercup was een geslaagde test voor zowel de Pro League als Kipsta. En dus zijn we blijven praten", luidt het in een persbericht. "Vrij snel bleek dat we elkaar vonden in een gemeenschappelijke visie. Daarnaast werden intensieve tests met de wedstrijdbal uitgevoerd door verschillende Pro League-teams, met positieve feedback."



Ook in de Franse Ligue 1 wordt Kipsta de officiële wedstrijdbal.