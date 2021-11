Olympisch kampioen Alexander Hendrickx: "Ze herkennen me nu ook in Nederland"

"Olympische titel heeft leuke impact"

2021 kon moeilijk beter verlopen voor de Red Lions. Met olympisch goud bereikten ze vorige zomer hét hoogtepunt in hun carrière. En daar krijgen de spelers veel erkenning voor.

"Het is erg leuk om te zien wat voor een impact die titel heeft", getuigt Alexander Hendrickx. "Ik speel in Nederland en daar herkennen kinderen me nu ook. Dat was voor de Olympische Spelen totaal niet het geval."