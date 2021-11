Joachim Gérard wil na hartproblemen opnieuw tennissen met defibrillator

Joachim Gérard werd op 1 september het slachtoffer van hartproblemen. De tennisser vertoefde op dat moment nog in Tokio, waar hij verrassend vroeg werd uitgeschakeld op het paralympische tennistoernooi.



Gérard kreeg meteen medische hulp en was weer bij bewustzijn op het moment dat hij naar het ziekenhuis gebracht werd. De tennisser kreeg in Tokio een defibrillator implantaat, een toestel dat een elektrische schok geeft wanneer het hart stopt met kloppen.



Onderzoeken in ons land hebben geen duidelijke oorzaak kunnen vinden voor Gérards hartproblemen, maar artsen vermoeden dat er sprake was van extreme uitdroging door de klimatologische omstandigheden in Japan.





"Op 17 september mocht ik terugkeren naar België en enkele weken later heb ik de trainingen hervat. Op dit moment gaat alles goed. Ik zal in januari kunnen deelnemen aan de Australian Open", zegt Gérard.