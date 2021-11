Coronaregels op Zesdaagse Gent worden strenger: mondmaskers en geen feest nadien

Volgende week dinsdag start de Belgische hoogmis van het baanwielrennen in 't Kuipke in Gent. Wie als toeschouwer aanwezig wil zijn, moest al in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket, maar door de steeds hoger oplopende cijfers van het aantal coronabesmettigen, grijpt de stad Gent extra in.

Alle bezoekers zullen ten allen tijden een mondmasker moeten dragen en eten en drinken zal in de zaal niet toegestaan zijn. Dat zal wel kunnen in de catacomben en in een extra (overdekt) drank- en eetplein, dat gecreëerd zal worden.

Het blijven plakken met vrienden na de wedstrijd elke avond, zit er in de huidige situatie ook niet meer in. "Zodra het sportieve programma eindigt (dagelijk rond 1u15), eindigt het evenement en dus ook de muziek en de catering."

"Het sportieve programma primeert, de sfeer en gezelligheid blijven erg belangrijk, maar zullen dit jaar met iets meer discipline en gezond verstand gepaard gaan", laat de stad Gent weten.