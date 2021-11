Renaat Schotte over Giro 2022: "Klimmersronde die Tadej Pogacar wil verleiden"

De 105e Giro d'Italia in een notendop:

vrijdag 6 mei tot en met zondag 29 mei

3 rustdagen: maandag 9 mei, maandag 16 mei en maandag 23 mei

Grande Partenza in Boedapest (Hongarije)

twee tijdritten: rit 2 (9,2 km) en rit 21 (17,1 km)

totale afstand: 3.410,3 km

gemiddelde afstand per rit: 162,4 km

aantal hoogtemeters: 51.000

eerste bergrit: rit 4 (Etna)

laatste bergrit: rit 20 (Passo Fedaia)

"Weinig chauvinisme, beslissing op de voorlaatste dag"

"De zet om deze Giro in een vijftal fases voor te stellen was een publiciteitsstunt die toch halfjes mislukt is", steekt Renaat Schotte van wal. "Voor een verklaring moet je kijken naar de moeizame onderhandelingen met de RAI over de tv-uitzendingen van de Giro. Er is nog geen akkoord, waardoor er ook nu nog geen uitzending mogelijk was." Tv-discussies of niet, de Giro trekt volgend jaar van Boedapest naar Verona. "En zo blijft de Giro de meest fotogenieke grote ronde. Hongarije krijgt een herkansing na de corona-afzegging en zorgt voor de eerste buitenlandse start sinds Jeruzalem in 2018. Verona sluit dan weer af voor de 5e keer." "Vanuit Hongarije gaat het richting Sicilië en dat wordt wel een complexe logistieke operatie. Ja, ook nu zijn er weer de nodige transfers, maar dat weet je als je aan de Ronde van Italië begint. Ik heb al ergere edities meegemaakt."

Er zijn slechts 26 tijdritkilometers. De Italianen bedienen wereldkampioen Filippo Ganna dus niet echt. Renaat Schotte

"Voor de patron van de Giro, Urbano Cairo van RCS, is dit de lastigste editie in jaren, maar hij is nog maar een vijftal jaar de grote baas en is misschien wat kort van geheugen. Al heeft hij ook een punt: 51.000 hoogtemeters, dat is het grootste aantal sinds 2011."

"Dat is veel, misschien wel iets te veel voor de spanning. De Giro duidt zelf 3 vijfsterrenritten aan: de 9e etappe met een dubbele beklimming van de Blockhaus, de 16e etappe over de Mortirolo naar Aprica (voor mij de koninginnenrit) en de 20e rit richting de Fedaia." "Volgens de traditie van de Giro zal de beslissing op die voorlaatste dag vallen en dus niet in de afsluitende tijdrit in Verona. De Giro telt dit jaar slechts 26,3 kilometer tegen de klok, het laagste aantal sinds 1962." "Dat is toch een contrast met de Tour, waar je weer langere tijdritten ziet. Het is een merkwaardige evolutie en je moet stellen dat de Italianen weinig chauvinistisch zijn. Ze bedienen wereldkampioen Filippo Ganna niet echt, al kan het ook toeval zijn, want oorspronkelijk was er sprake van een derde tijdrit."

Het profiel van de sleutelritten:

Rit 9.

Rit 16.

Rit 20.

"Geloof in dubbel Giro-Tour: zo wil men Tadej Pogacar verleiden"

"Geen enkele rit gaat boven 201 kilometer", analyseert Renaat Schotte, die mogelijk voor de 22e keer de Giro zal volgen. "Zo houden ze de kerk wat in het midden en willen ze wellicht potentiële kritiek counteren." "De Italiaanse ex-bondscoach Davide Cassani stipt overigens terecht aan dat de twee tijdritten zonder belang zijn en het verschil niet zullen maken, maar dat je in totaal aan 9 ritten komt met meer dan 3.000 hoogtemeters. Dat is heel veel." "Je mag dus niet enkel naar de zuivere bergritten kijken. Er zijn ook veel dagen in het middengebergte met veel valkuilen en klimwerk. Het wordt een serieuze dobber voor de klassementsmannen. Dit is een klimmersronde pur sang." "Ik weet niet of zulke etappes met een potentieel verloop zoals je dit seizoen ook in het Baskenland of Tirreno-Adriatico zag, echt een bewuste technische of tactische zet zijn. De Giro staat altijd garant voor spektakel."

Ik sluit niet uit dat Tadej Pogacar aan de start staat, want hij sluit het zelf niet uit. Dat betekent wellicht dat er achter de schermen onderhandeld wordt over een startvergoeding. Renaat Schotte

Durft onze wielerman dan al namen van potentiële hoofdrolspelers aan te duiden? "Egan Bernal wil naar de Tour en is niet van plan om zijn eindzege te verdedigen. Dan kom je bij Ineos uit bij Richard Carapaz, in 2019 de laatste eindwinnaar in Verona."

"Mauro Vegni van RCS denkt dat de dubbel Giro-Tour haalbaar is. Marco Pantani is de laatste die dat flikte, in 1998. Maar Vegni acht jonge twintigers capabel om dat opnieuw te doen." "Hij noemt geen namen, maar hij hoopt Tadej Pogacar te verleiden. Zo maakt het peloton in de 19e etappe ook een uitje naar Slovenië. De kans dat hij dubbelt, is wel aanwezig. Misschien wil zo'n jonge knaap ook wel eens proeven van zijn huidige populariteit op zijn eigen grondgebied." "Het aantal kilometers in Slovenië is dan wel beperkt, toch kan ik me voorstellen dat dat iets met je doet. Ik sluit zijn aanwezigheid in de Giro dus niet uit, omdat hij het vooral zelf niet uitsluit." "Dat betekent wellicht één iets: achter de schermen wordt er gesproken over een startvergoeding. Dat deed men met Chris Froome in Jeruzalem in 2018 ook. De Giro levert altijd een inspanning om uithangborden te lokken. Die hebben ze ook nodig om de status van tweede grote ronde te behouden."

Tadej Pogacar veroverde Frankrijk al twee keer, komt daar ook Italië bij?

"Interessant voor Merlier en Philipsen, minder kans op Evenepoel"