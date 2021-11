Pro League zat samen met minister over RSZ-bijdrages: "Constructief gesprek"

Bij het afbouwen van het begrotingstekort wil de regering 30 miljoen euro ophalen bij de profsport. Profvoetballers zullen meer sociale bijdrages moeten betalen: "Een eerlijke bijdrage", klonk het vanuit de regering.

2 weken geleden lanceerde de Pro League een tegenvoorstel van 25 miljioen euro. Maar dat vond de regering onvoldoende.

Vandaag vond een digitaal overleg plaats tussen Frank Vandenbroucke (federaal minister van Sociale Zaken) en de Pro League. Ook aanwezig waren de wielerbond, de volleybalbond, de basketbalbond en sportvakvereniging United Athletes.

"Het was een constructief gesprek", reageert Pro League-voorzitter Peter Croonen. "We verkiezen in deze fase geen commentaar te geven in de media."