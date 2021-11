Deceuninck-Quick Step versterkt zich met Giro-revelatie Mauro Schmid

Mauro Schmid wordt weggeplukt bij het noodlijdende Qhubeka-NextHash waar hij in principe nog een contract had voor een jaar. Hij tekent nu voor twee seizoenen bij Deceuninck-Quick Step.

De jonge Zwitser is uiteraard bijzonder opgetogen met zijn transfer: "Dit is gewoon een droom die uitkomt. Ik heb dit team zo vaak zien winnen op tv. Het is hier alles of niets en er zijn veel renners die voor de overwinning kunnen gaan. Ik wil hier goed integreren en een consistentie vinden in mijn prestaties."

"Ik kan er in elk geval met vertrouwen aan beginnen na mijn debuutseizoen. De Giro kwam voor mij heel onverwacht en ik wisselde de goede met de slechte dagen af. In de Strade Bianche-etappe viel alles meteen al in de plooi, dat toen niemand me kende was alleen maar in mijn voordeel."

Ook CEO Patrick Lefevere wilde nog iets kwijt over zijn nieuwste aanwinst: "De etappe naar Montalcino heeft laten zien tot wat hij in staat is. Hij heeft nog bijzonder veel potentieel, nog niet zolang geleden combineerde hij nog meerdere disciplines. We gaan er alles aan doen om van hem een betere renner te maken."