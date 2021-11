De European Tour golf wordt omgedoopt tot DP World Tour

De naamsverandering komt op hetzelfde moment als de 50e verjaardag van de European Open, die het levenslicht zag in 1972.

Volgend seizoen vinden er 47 toernooien in 27 verschillende landen plaats, waaronder nieuwe toernooien in België met de Soudal Open en verder ook Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika. Overal bedraagt het prijzengeld minimaal 1,7 miljoen euro.

"Wat we vandaag aankondigen is zonder twijfel een gedenkwaardig moment in de trotse geschiedenis van onze tour", zei directeur Keith Pelley van de European Tour. "Met de lancering van de DP World Tour luiden we een nieuw tijdperk in het mondiale golf in."

DP World was al sponsor van het eindeseizoenstoernooi in Dubai, het toneel voor de beste 60 golfers in de Tour.

Het gaat verder nauwer samenwerken met de Amerikaanse proftour GPA aan de hand van de gezamenlijke organisatie van de Schots Open in Europa, het Barbasol Championship en het Barracuda Championship in Amerika.