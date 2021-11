Topsporters getuigen over mentaal welzijn in driedelige Canvas-documentaire

Centraal in de reeks staat het mentale welzijn van de sporters. De getuigen zijn of waren allemaal professionele atleten. De meesten zijn nog actief, enkelen zijn recent gestopt.

In de driedelige documentaire De prijs van de winnaar getuigen Vlaamse topsporters uit diverse disciplines over de keerzijde van hun leven als atleet.

Canvas heeft een neus voor relevante thema’s en was toen al maanden bezig aan een documentaire reeks over dat onderwerp.

Een gezonde geest in een gezond lichaam?

De getuigen praten over eetstoornissen, stress en machtsmisbruik, over eenzaamheid, depressie en burn-out.

In de context van de topsport kunnen die fenomenen extreme vormen aannemen, maar het zijn tegelijk ook breed-maatschappelijke thema’s die de makers van de reeks bespreekbaar willen maken.

In die zin gaat De prijs van de winnaar niet over topsport zelf, maar zullen veel mensen zich herkennen in de problematiek, die ook in andere geledingen van de maatschappij aanwezig is.

Sommige atleten getuigen in de reeks voor het eerst over wat hen is overkomen tijdens hun carrière.

Vaak contrasteren die ervaringen heel erg met het beeld dat het grote publiek van hen heeft. Wat in de media verschijnt, is slechts een fractie van wat er echt omgaat in het hoofd en het leven van de topsporter.