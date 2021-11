Nainggolan over filmpje vernield dak: "Serieus "op mijn oren" gehad van de voorzitter"

Toen Radja Nainggolan deze zomer van Italië naar Antwerpen trok, kon je er bijna gif op innemen dat hij ook naast het veld van zich ging laten spreken.

Dat deed hij enkele weken geleden in iets te felle bewoordingen toen hij in een filmpje, dat viraal ging, commentaar gaf bij het weggewaaide dak op de Bosuil. "Hij heeft er wel een goei dak opgezet. Alles is gewoon kapot!", zei hij in sappig Antwerps.

"Dat videootje was gewoon om te lachen. Dat was bedoeld voor de groepschat. Ik heb dat zelf ook niet naar vrienden gestuurd. Alleen is dat uitgelekt."

"Ik begrijp dat de voorzitter (Paul Gheysens, die met zijn bedrijf Ghelamco ook de Bosuil heeft gebouwd) dat kritisch opneemt. Ik heb serieus "op mijn oren" gehad. Terecht ook. Maar dat was niet als kritiek bedoeld op hem, zeker niet na alle inspanningen die hij heeft gedaan om mij te halen."

"Ik heb zelf nadien wel goed van mijn oren gemaakt in de kleedkamer over dat lek. Ik begrijp ook wel dat daar geen kwaad opzet mee gemoeid was, dat er gewoon iemand die erom moest lachen dat naar zijn vrienden heeft gestuurd. Alleen had ik liever gehad dat iemand man genoeg was om te zeggen dat hij dat had gedaan. Maar voor mij is dat vergeven en vergeten. Hopelijk zijn we na onze laatste zege nu van dat gezeik af."