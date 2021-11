NFL-ster en antivaxer Aaron Rodgers test positief op corona, maar gaat in tegenaanval

Aaron Rodgers is al 15 jaar een van de grote sterren van de NFL. Vorig jaar werd hij voor de 3e keer in zijn carrière verkozen tot Most Valuable Player (MVP).

De voorbije maanden bleef hij op de vlakte of hij al dan niet gevaccineerd was. Nu hij positief heeft getest, openbaart de ster van de Green Bay Packers zich als een antivaxer. Op de Pat McAfee Show kwam hij zich, vaak in een lange monoloog, verdedigen.

"Ik begrijp dat ik nu het mikpunt ben van de woke-massa, maar voor ze de laatste nagel in mijn cancel culture-doodskist slaan, wil ik wel enkele leugens rond mijn persoon rechtzetten."

"Ik ben al zeker 300 keer getest op Covid-19 en daarvan test ik nu voor het eerst positief, wellicht door een ploegmaat die wel gevaccineerd is."

"Ik zie mezelf niet als een antivaxer, maar ik heb zelf een methode gevonden om op lange termijn mijn immuunsysteem te beschermen. Ik ben erg trots op het onderzoek dat ik daarvoor verricht heb."

Rodgers onderstreept dat hij zich altijd aan het protocol van de NFL heeft gehouden, behalve dan op persconferenties, "omdat hij dan toch in een ruimte zat met allemaal mensen die gevaccineerd waren".

Naar eigen zeggen voelt hij zich na een paar dagen al een stuk beter, maar hij zal toch minstens 10 dagen niet in contact mogen komen met zijn ploegmaats. Doublure Jordan Love zal tegen de Kansas City Chiefs zijn debuut mogen maken.