Standard mist Daouda Peeters "voor onbepaalde tijd" door zenuwaandoening

Neuropathie is een aandoening van de zenuwen, die niet goed functioneren. Het is onduidelijk of er motorische zenuwen zijn aangetast bij de 22-jarige middenvelder.

"Daouda zal een specifieke behandeling moeten volgen en de duur van zijn onbeschikbaarheid is onbepaald", klinkt het bij Standard. "Onze club wenst hem een goed herstel."

Peeters was naar Luik gekomen om speelminuten op het hoogste niveau op te doen. Het jeugdproduct van Club Brugge werd door Juventus weggplukt bij Sampdoria, maar wachtte nog op een kans in de Serie A.