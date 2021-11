Chris Paul toont zijn "grootsheid" in de NBA en Lakers-sterren moeten zwoegen

De Phoenix Suns, vorig seizoen verliezend finalist, keken tegen New Orleans in de eerste helft tegen een achterstand van 20 punten aan. Spelmaker Chris Paul had het moeilijk en zag er ook wat oud en versleten uit, maar dat duurde niet lang.

Paul nam de regie van de match over na de rust en loodste Phoenix met 14 punten en 18 assists naar de zege tegen de Pelicans: 112-100. En passant passeerde hij Mark Jackson en Steve Nash op de ranglijst van spelers met de meeste assists.

"Het is echt wel cool om zo'n grootsheid te mogen aanschouwen", zei Phoenix-coach Monty Williams. Paul heeft nu 10.346 assists uitgedeeld in zijn NBA-carrière en moet enkel John Stockton (15.806) en Jason Kidd (12.091) voor zich dulden.

"Ik word erdoor geïnspireerd", strooide ook ploegmaat Devin Booker met lof. "Ik ben al heel lang een fan en het is leuk om deel uit te maken van zijn verhaal. Het is leuk dat ik aan mijn kleinkinderen zal kunnen vertellen dat ik nog aan de zijde van Chris Paul heb mogen spelen."