Nieuwe wind bij Volleyballiga: "Werken aan sportieve innovatie"

Een jaar geleden legden Philippe Boone en Marc Spaenjers hun functies als respectievelijk voorzitter en CEO van de Euromillions Volley League neer. Roeselare-voorzitter Francis De Nolf was een tijd interim-voorzitter, maar sinds enkele maanden is Leuvenaar Luc Haegemans de nieuw verkozen voorzitter van de Liga en begin oktober werd Marie De Clerck aangesteld als CEO. Onze volleybalman Marc Willems ging even kennismaken.

Een verleden in het volleybal en het basketbal

“Ik ben al heel lang volleyballiefhebber”, begint Luc Haegemans. "Als speler bij Sipico Leuven en nadien nog in verschillende bestuursfuncties. Toen men mij in maart vroeg om voorzitter van de Liga te worden heb ik daar even over nagedacht, maar na contact met de andere bestuurders en de goede "vibe" die ik daar voelde, heb ik in mei toegezegd.”



Begin oktober werd Marie De Clerck aangesteld als general manager van de Euromillions Volley League. Na een verleden in het basketbal (de voorbije 2 jaar vervulde ze dezelfde rol bij landskampioen Oostende) rolt zij nu in het volleybal.



Dat is geen grote stap, zegt ze zelf: "Er zijn heel wat gelijkenissen tussen beide sporten, al heeft het basketbal toch wel wat voorsprong op vlak van organisatie

van de Liga en van de clubs."



"Ik probeer de positieve dingen uit het basketbal mee te nemen, niet om ze te kopiëren, maar om te bekijken hoe ze kunnen geïmplementeerd worden in het volleybal.”

Een vrouw in een mannenwereld: "Anders aanpakken"

Met Marie De Clerck (46) staat voor het eerst een vrouw aan het hoofd van de Liga. “Ik probeer mijn vrouw te staan in de mannenwereld die de sport toch nog altijd is. Ik ga wellicht anders naar dingen kijken en ze ook anders aanpakken."



"Maar de reacties die ik sinds mijn aanstelling gekregen heb, zijn allemaal positief. Laat ons hopen dat de combinatie met Luc, niet alleen op vlak van volley-basket, maar ook als man-vrouw een topcombinatie is.”

Marie De Clerck was succesvol als CEO van BC Oostende, dat 10 titels op een rij won.

Samenwerken met Federatie: "Oplossingsgericht werken"

Stellen dat de verstandhouding tussen Liga en Federatie de afgelopen jaren niet optimaal was, is een understatement. Het duo Haegemans-De Clerck begint alvast met een propere lei.



“We reiken de hand naar de federatie. Er gaan wellicht meningsverschillen zijn, maar dan proberen we tot een oplossing te komen. Van mekaar tegenwerken wordt niemand beter,” is de mening van Luc Haegemans.



Marie De Clerck sluit daar naadloos bij aan. “Ik ben heel oplossingsgericht, ik zoek naar compromissen. Het heeft geen zin mekaar te beconcurreren, we moeten samenwerken: zodat de nationale ploegen goed blijven functioneren, zodat we meer topclubs hebben, zodat de jeugdwerking goed functioneert. We hebben er allemaal belang bij, laat ons dat dus maar samendoen.”

Méér en jonger publiek: "Werken aan spanning én aan visibiliteit"

Dat er veel werk op de plank ligt is duidelijk. Zo moet er onder meer iets gedaan worden aan het dalend aantal toeschouwers op de tribunes. Haegemans: “Het is een werk op langere termijn om de zalen meer gevuld te krijgen, ook met jongere supporters.”



“Dat kan als onze competitie weer wat spannender wordt. Onze droom is dat op

langere termijn, ik denk dan aan 10 jaar, niet alleen Roeselare en Maaseik voor

de titel spelen, maar dat er nog 2 of 3 andere ploegen zijn.”



Om jongere toeschouwers warm te maken voor het volleybal wil de Liga zich meer op het digitale vlak profileren. “We stellen vast dat jongeren eerder geïnteresseerd zijn in bits en bytes van volleybalmatchen en niet in een hele match.”



Marie De Clerck vult aan. “Ik denk dat de sport meer visibiliteit verdient dan ze vandaag heeft. Er zijn veel jongens en meisjes die volleyballen, ik wil samen met de federatie en Topvolley Belgium werken aan die visibiliteit. Want dat moeten we samendoen, de nationale ploegen én de clubs.”

Roeselare won vorig seizoen titel en beker.

Van 8 naar 10 naar 12: "Innovatie brengen in het sportieve"

Momenteel spelen amper 8 ploegen in de Euromillions Volley League. Haegemans: “We zijn het engagement aangegaan dat we openstaan voor 1 of 2 stijgers op voorwaarde dat die ploegen voldoen aan een aantal eisen."



"Op korte termijn hopen we naar een Liga van 10 ploegen te kunnen gaan, op lange termijn hopelijk naar 12 ploegen.”



De Clerck: “Het basketbal heeft gekozen voor een competitie met België én Nederland. Er is daar veel studiewerk aan voorafgegaan. Ook bij volleybalclubs leeft de vraag om hierover na te denken, niet noodzakelijk met Nederland. Er zijn misschien nog andere mogelijkheden waardoor we innovatie kunnen brengen in het sportieve aspect, want dat willen de clubs.”

Wat zien we dit jaar al veranderen? "Digitaal meer zichtbaar zijn"

“We willen dit jaar digitaal al meer zichtbaar zijn, maar dat gaat nog enkele maanden duren. We werken aan exclusieve content, andere verhalen vanuit de volleybalwereld." "Onze website zal aangepakt worden én we proberen meer op televisie te komen, zowel met dames- als met herenvolleybal.”



Veel plannen, veel ambities, hopelijk kan er veel gerealiseerd worden.

Marc Willems